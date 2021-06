Nu kan du hente dit gule sygesikringsbevis som app

Appen "Sundhedskortet" er gået i luften og vil på sigt kunne erstatte det fysiske kort, hvis man ønsker det.

Fra tirsdag kan man få sit gule sygesikringsbevis som en app på telefonen.

Appen hedder "Sundhedskortet" og er både tilgængelig på styresystemerne Android og iOS. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Forældre kan automatisk se deres børns sundhedskort, når de logger ind på appen med NemID.

Selv om man downloader appen, skal man stadig beholde sit fysiske kort.

Den nye app er i første omgang et frivilligt supplement til det fysiske kort.

De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at man i en overgangsperiode har sit fysiske kort på sig, da der kan være steder, der ikke kan aflæse appen.

Det kan for eksempel være klinikker, som bruger magnetstribelæser eller har en aflæser, som ikke kan aflæse mobilskærme.

På længere sigt er det planen, at man selv kan vælge, om man vil have et fysisk kort eller nøjes med appen.

/ritzau/