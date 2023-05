Nu kan kvinder få frosset æg ned og blive gravide til de er 46 år. Men er det en god idé?

Hidtil har kvinder, der ønskede at blive gravide senere i livet, haft mulighed for at få deres æg frosset ned i fem år. Nu kan æggene være på frost, til kvinden er 46 år. Kristeligt Dagblad har talt med medlem af Det Etiske Råd og ph.d. i reproduktion, Ida Donkin, om konsekvenserne ved den nye regel