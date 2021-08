Nu kan man rette sin vaccinetid uden at afbestille først

Det er nu muligt at rette sin vaccinetid på hjemmesiden vacciner.dk, uden at man behøver at afbestille sin eksisterende tid.

Det oplyser Region Nordjylland, der er ansvarlig for hjemmesiden, på Twitter.

Tidligere har bookingsystemet fået kritik for at være bøvlet, fordi man kun kunne ændre i sin tid, hvis man først afbestilte.

Det har betydet, at nogle borgere ikke har turdet gøre det, fordi man så risikerede at få en tid senere, end man ønskede sig.

Der er i øjeblikket mange ledige tider i vaccinationscentrene rundt omkring i landet, hvilket skal ses i lyset af, at størstedelen af alle inviterede har fået første stik.

I Region Midtjylland og Region Sjælland har man i denne uge åbnet for, at man kan møde op uden tidsbestilling.

Region Hovedstaden og Region Syddanmark vil også åbne for muligheden, mens det ikke er besluttet i Region Nordjylland.

Alle over 12 år i Danmark er blevet inviteret til vaccination. Det svarer til omkring 5,1 million borgere.

Heraf er 4,3 millioner - eller omkring 84 procent af de inviterede - i gang med at blive vaccineret eller færdigvaccineret.

Antallet af vaccinationer er gået ned i tempo på det seneste - især i forhold til første stik.

Søndag blev der givet 4130 første stik, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det laveste antal stik siden marts. Samtidig blev der givet 35.986 andet stik.

I alt er 3,5 millioner borgere i Danmark færdigvaccineret. Det svarer til 68 procent af dem, der er inviteret til vaccination.

