Nu kan man tjekke coronasvar igen efter langt nedbrud

Siden onsdag har borgere ikke kunne logge ind på sundhed.dk og tjekke coronasvar. Nu er problemet løst.

Onsdag eftermiddag opstod der et teknisk problem, som forhindrede borgerne i at logge på sundhed.dk og tjekke svar på deres coronatest.

Torsdag morgen er problemerne løst, og man nu igen logge ind. Det oplyser Digitaliseringsstyrelsen.

Det var et problem med NemLog-in, som gjorde, at borgerne ikke kunne komme ind og tjekke svarene.

Hos Digitaliseringsstyrelsen fortæller kontorchef Rikke Saltoft Andersen, at det har været en netværksfejl, som har forhindret adgangen til at logge ind på sundhed.dk.

- Der er tale om et netværksproblem. Vores leverandør er fortsat med at analysere de bagvedliggende årsager, men nu har vi implementeret nogle løsninger, der gør, at systemet virker igen.

- Vi er kede af, at nedbruddet har været til gene for de borgere, der har skullet ind og tjekke deres covid-19-svar.

- Det er heldigvis et meget sjældent og usædvanligt nedbrud, men vi tager det meget alvorligt, og derfor har vores leverandør også mobiliseret mange ansatte til at løse problemet og overvåge systemet, siger Rikke Saltoft Andersen.

Der kan muligvis opleves pres på at komme ind på sundhed.dk, da mange vil ind og tjekke prøvesvar, nu hvor det igen er muligt at logge ind.

/ritzau/