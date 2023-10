Nu kan minkavlere få erstatning hurtigere end der var lagt op til

Minkavlere kan nu få erstatning for deres mistede besætninger under coronaepidemien potentielt tre år tidligere end først antaget.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har søndag meddelt, at den såkaldte fast track-ordning for minkerstatning åbnes i den kommende uge.

- Det betyder, at minkavlerne nu kan få et tilbud om at få færdigbehandlet deres sag, mellem to og fire måneder fra det tidspunkt man indsender den nødvendige dokumentation.

- Det er betydeligt hurtigere, end det der var lagt op til oprindeligt, siger minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V).

Det er ifølge ministeriet forventningen, at langt størstedelen af de sager, som behandles i fast track-ordningen, afsluttes medio 2024.

Et bredt politisk flertal blev i maj enige om, at minkavlere skal kunne få udbetalt erstatning hurtigere end først aftalt.

Med den nye aftale bliver minkavlerne via fast track-ordningen tilbudt at få udbetalt en erstatning senest i midten af 2024 i stedet for ved udgangen af 2027. Bag aftalen står regeringen, SF, Liberal Alliance og De Radikale.

Den oprindelige aftale om minkerstatning blev indgået i 2021. Aftalen fra maj i år er en tillægsaftale til den oprindelige aftale.

Hvis minkavlerne vælger regeringens turboordning, udbetales erstatningerne efter standardiserede takster.

- Det har været en kæmpe skandale. Derfor er det også minkavlernes rimelige ret at få deres erstatninger, så hurtigt som det overhovedet kan lade sig gøre, siger Jacob Jensen.

Hvis minkavlerne vælger en individuel sagsbehandling, vil deres sager potentielt trække ud til senest 2027. Syv år efter at minkene blev slået ned.

Partierne aftalte også at forhøje forskudsudbetalingerne til minkavlere med mink i 2020. Det betyder, at en gennemsnitlig avler går fra at have modtaget cirka 50 procent af den samlede erstatning til at kunne få udbetalt cirka 70 procent.

Det var på et pressemøde i november 2020, at statsminister Mette Frederiksen (S) sagde, at regeringen havde besluttet, at 15 millioner mink skulle slås ned. Det var på grund af frygten og risikoen for en muteret coronavirus.

Eksperter mente, at det muterede virus kunne nedsætte effekten af en kommende coronavaccine.

Et midlertidigt forbud mod erhvervsmæssigt minkhold blev politisk vedtaget i slutningen af 2020. Det blev forlænget i 2021 til udgangen af 2022. Minkavl har igen været tilladt siden 1. januar i år.

Der blev under den daværende S-regeringen lavet en politisk aftale om erstatning på op til 19 milliarder kroner til minkavlerne og berørte følgeerhverv.

Ifølge Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er der indtil videre udbetalt 8,7 milliarder kroner til "minkavlere og berørte følgeerhverv".

/ritzau/