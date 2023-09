Nu kan pædagoger hurtigere blive fængselsbetjent

Ved næste ansøgningsfrist til fængselsbetjentuddannelsen vil det være muligt at få op til ti måneders merit, hvis du har en relevant uddannelse.

Det oplyser kriminalforsorgen i en pressemeddelelse, og det glæder justitsminister Peter Hummelgaard (S).

- Jeg håber, at den nye merituddannelse kan være med til at tiltrække endnu flere engagerede mennesker til faget, så vores dygtige fængselsbetjente kan få nogle flere kolleger.

- Det er der hårdt brug for, udtaler han i pressemeddelelsen.

En relevant uddannelse er blandt andet uddannelser som politibetjent, pædagog, misbrugskonsulent, sosu-assistent, ambulanceredder eller socialrådgiver.

Uddannelsen til fængselsbetjent tager normalt tre år.

Ifølge kriminalforsorgens direktør, Ina Eliasen, er merituddannelsen det nyeste tiltag for at få flere til at søge ind på uddannelsen.

- Det er vigtigt, fordi vi gerne vil have fat i de mennesker, der har lyst til at skifte karriere og har noget, vi kan bruge, fortæller hun.

Der er også for nylig kommet andre tiltag på området, som skal gøre uddannelsen mere attraktiv - eksempelvis flere skoler og løn under uddannelse.

Men ifølge Ina Eliasen er det ikke muligt at ændre på optagelseskravene til fængselsbetjentuddannelsen, selv om det lige nu kun er cirka hver femte ansøger, der opfylder kravene til at komme ind.

- Det er et utroligt svært arbejde. Man skal både kunne arbejde med mennesker og med sikkerhed. Og så skal man kunne hvile i de her svære og meget udfordrende opgaver.

- Der er ret mange krav, og vi vurderer, at vi vil få nogle helt andre problemer og nogle fængsler, vi ikke vil have, hvis vi begynder at slække på adgangskravene, lyder det fra Ina Eliasen.

Derfor mener hun, at det er nødvendigt at sætte ind på andre områder.

- Der er lang vej til, at vi har alle dem, vi skal have, så vi bliver nødt til at blive ved med at sætte ind på mange fronter, fortæller hun.

Lørdag løftede Statsminister Mette Frederiksen (S) sløret for, at fængselsbetjente vil stige i løn frem mod 2030. Det fortalte hun i et interview med TV 2.

/ritzau/