De første danskere vil modtage vacciner den 27. december

Klokken 14 vil sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsentere vaccineplanen for Danmark

Statens Serum Institut modtager den første levering af coronavacciner lørdag 26. december mellem klokken 8 og 12. Det oplyses på et pressemøde.

De første danskere vil blive vaccineret 27. december på plejehjem i alle fem danske regioner. Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Tidligere har myndighederne oplyst, at det vil være de ældre og de svageste, der først bliver vaccineret.

Helt lavpraktisk bliver det i Ishøj Kommune og Herlev Kommune, der som de første vil kunne vaccinere ældre medborgere.

Danmark får i første omgang 9750 vacciner. Derefter kommer 38.025 ugen efter, og i ugerne derefter vil der kommer 47.775 vacciner hver uge.

Mens den første sending vacciner er på knap 10.000 styk, forventes det, at op mod 250.000 danskere vil kunne vaccineres inden for et par måneder.

EU har lagt en fælles indkøbsstrategi for vacciner og vil efter planen udrulle vaccinationer fra den 27. december.

Indkøbsstrategien er efterfølgende blevet kritiseret for at ikke at være effektiv nok og ikke have indkøbt nok vacciner fra de enkelte udbydere. Det mener nogen, vil betyde, at EU-borgere og dermed også danskere vil blive vaccineret senere end briter eller amerikanere.

- USA og Storbritannien vil hurtigere end os gå i retning af flokimmunitet. De får derfor en mindre belastning i sundhedsvæsenet og kan vende tilbage til normalen før os, siger tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen eksempelvis til Weekendavisen.

/ritzau/