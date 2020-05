Nu må man igen mødes flere end ti personer i private haver

Forbuddet mod at samles flere end ti personer gælder ikke længere i private haver, viser ny bekendtgørelse.

Der er nu håb forude for studenterfester og andre private sommerfester i baghaven.

For forbuddet mod at mødes flere end ti personer gælder nemlig ikke længere i private haver.

Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, som trådte i kraft fredag. Det skriver Ekstra Bladet.

Der har på intet tidspunkt været et direkte forbud mod at samles mere end ti personer i hjemmet.

Men det har indtil nu været uklart, hvordan reglerne var omkring forsamlinger i private haver.

Det er nu lovligt, slås det fast i den seneste opdatering af bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger.

- Med den nye bekendtgørelse er der kommet en ændring, der gør, at du gerne må holde et arrangement i din have, sagde en talsperson fra Rigspolitiets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet fredag.

- Det måtte du ikke før i dag (fredag, red.), hvor den nye bekendtgørelse præciserer, at det er tilladt at holde en fødselsdag eller lignende i ens private have.

Mens det således nu er tilladt at holde sammenkomster med flere end ti personer i private hjem og dertilhørende haver, så må personer, der bor i lejlighed, fortsat vente med at rykke selskabelighederne udendørs.

Den nye bekendtgørelsen inkluderer nemlig ikke baggårde og andre udeområder, som flere beboere råder over.

/ritzau/