Nu skal alle smøger og tobak skjules i butikkerne

Fra torsdag må tobak og andre nikotinprodukter ikke længere friste især unge ved kassen i butikker og kiosker.

Cigaretter, rulletobak og snus skal fra og med 1. april være ude af øje i de omkring 7000 butikker og kiosker landet over, der sælger tobak.

Målet er, at færre børn og unge begynder at ryge, når smøgerne ikke længere er direkte synlige ved kassen.

Store butikskæder som Coop, Salling, Rema og Dagrofa har allerede frivilligt gennemført et udstillingsforbud mod tobak ved at gemme produkterne væk bag forhæng eller i skabe.

- Og det ser ud til at virke. Tal fra Coop viser, at skjult tobak har fået salget af cigaretter til at falde ti procent. Men der mangler stadig de små selvstændige købmænd og kiosker. Når de kommer med, forventer vi, at det vil kunne ses i statistikkerne, siger Mette Lolk Hanak, der er forebyggelseschef i Kræftens Bekæmpelse til Ritzau.

Forbuddet mod at udstille tobaksvarer, som ellers kunne friste til køb, er en del af en handlingsplan mod børn og unges rygning. Den blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i december 2020. Planen indeholder en række tiltag, der tilsammen skal gøre en markant forskel i børn og unges rygning.

- Vi har ikke sat noget tal på, hvor meget skjult tobak i sig selv skal betyde. Men vi forventer, at det sammen med andre ting er et stort og vigtigt skridt, siger Mette Lolk Hanak.

- Udstillingen ved kasserne er en af tobaksindustriens sidste muligheder for at markedsføre deres produkter. Når de om et år også får krav om at gå over til grimme, smudsgrønne og neutrale cigaretpakker, så bliver der virkelig sat en stor prop i muligheden for at markedsføre cigaretter på en attraktiv måde over for børn, siger hun.

Hjerteforeningen ser også frem til at komme af med tobakken ved kasserne.

- Det er ren reklame. Og man skal ikke kunne reklamere for et produkt, der er så sundhedsskadeligt, at knap 13.000 danskere dør som følge af det hvert år, siger Morten Ørsted-Rasmussen, chef for strategi, forebyggelse og udvikling i Hjerteforeningen i en skriftlig kommentar.

- Cigaretter og tobak er ikke et hverdagsprodukt som letmælk eller rugbrød. Tobak er årsag til flere livstruende sygdomme og skaber dyb afhængighed. Det produkt fortjener ikke en fremtrædende placering i butikkerne, hvor alle kan se det.

/ritzau/