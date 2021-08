Nu skal de afghanske tolkes skæbne afgøres

De sidste danske soldater har forladt Afghanistan. Men mange afghanske tolke og lokalt ansatte, der har hjulpet de netop afrejste soldater med indsatsen i landet, sidder tilbage.

Talibans fremmarch i landet har skabt alvorlig tvivl om deres sikkerhed.

Ekstra personale er sendt til Kabul, hvor de skal gennemføre interview med nogle af de afghanere, der har søgt hjælp via tolkeaftalen. Personalet skal være med til at udrede, hvem der kan og bør komme til Danmark.

Mandag skal regeringen mødes med Folketingets partier og diskutere, om der skal gøres yderligere for gruppen.

Her kan du læse mere om de vigtigste spørgsmål inden mødet.

* Hvad er kernen i sagen om de afghanske tolke?

En række afghanske tolke og lokalt ansatte i andre funktioner har hjulpet Danmark i forbindelse med indsatsen i krigen i Afghanistan.

Mange af dem befinder sig stadig i Afghanistan. Men de svæver i usikkerhed, fordi Taliban er i offensiven og overtager flere og større områder i landet, ligesom en række angreb har destabiliseret landet yderligere.

Derfor går diskussionen nu på, om og hvor mange af de tidligere afghanske ansatte der skal hentes til Danmark.

* Der findes allerede en tolkeaftale. Kan den bruges?

Det kan den - til en hvis grad. Tolkeaftalen indebærer, at afghanske tolke, som har bistået danske styrker i Afghanistan, kan opnå ret til asyl i Danmark, hvis de er i alvorlig fare i hjemlandet. Ellers kan de hjælpes lokalt.

Udenrigsministeriet oplyste torsdag, at 40 nuværende og tidligere lokalt ansatte på den danske ambassade i Kabul samt fire tolke har søgt om hjælp igennem tolkeaftalen, siden udmeldingen om tilbagetrækningen af soldater fra landet kom.

Imidlertid er der usikkerhed om, hvor mange af de ansøgende afghanere, der opfylder kriterierne for at få hjælp. Personalegrupperne spænder ifølge Udenrigsministeriet fra håndværkere på korte ansættelser til tolke, der har gået patrulje med danske soldater.

Der er altså stor forskel på afghanernes danske engagement og deres risiko ved at befinde sig i hjemlandet - og dermed også deres ret til asyl i Danmark.

* Hvem lægger pres på regeringen?

Støttepartierne SF og Enhedslisten er dem, der presser hårdest på. De ønsker, at alle afghanere, der har arbejdet for danske styrker og er i fare, bliver evakueret til Danmark.

Venstre er klar til at hjælpe afghanere, der har sat livet på spil for at bistå den danske indsats. Men forsvarsordfører Lars Christian Lilleholt tror ikke, at alle ansøgerne kan få asyl.

Også militære stemmer har blandet sig.

Fire generaler og tidligere forsvarschefer sagde 3. august til Politiken, at Danmark har en moralsk forpligtelse til at hjælpe afghanerne.

Hvad gør andre lande?

Endnu mere pres er opstået, fordi USA har besluttet at evakuere afghanere, der har hjulpet dem. Cirka 20.000 afghanere, der har hjulpet amerikanerne under krigen, har indtil nu ansøgt om at blive evakueret.

En række andre lande arbejder også på at få afghanere, der har bistået dem, hjem. Det gælder ifølge TV2 blandt andet Frankrig og Storbritannien, som eksempelvis har tilbudt hasteasyl eller fremskyndet forflytningen af tolke og andre ansatte.

/ritzau/