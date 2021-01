Nu skal de sidste mink være døde - men nogle lever stadig

Fredag er loven mod hold af mink trådt i kraft. Men styrelse regner med, at mink stadig lever.

I november sidste år besluttede regeringen, at alle mink skulle aflives på grund af coronavirus.

Fredag er loven mod hold af mink trådt i kraft, og det betyder, at minkavlerne ikke har mere tid til at aflive deres mink.

Er der stadig minkavlere, der holder mink, overtræder de nu loven.

Fødevarestyrelsen oplyser fredag eftermiddag, at man har en formodning om, at der fortsat er levende mink på to - måske tre - farme. Det fortæller veterinærdirektør Hanne Larsen.

- Ved årsskiftet begyndte vi at tage kontakt til dem, vi endnu ikke har hørt fra. Vi sendte en mail ud og har ringet, siger Hanne Larsen.

- Min formodning er, at det er to-tre minkfarme, som stadig har dyr. Men vi forventer selvfølgelig, at de også afliver, sådan som loven kræver det, siger hun.

Hanne Larsen kan ikke oplyse yderligere om minkfarmene, og hun kan derfor heller ikke sige, hvorfor styrelsen formoder, der er levende mink derude.

Til Landsbrugsavisen siger minkavler Erik Vammen fra Hobro fredag, at han har beholdt 4000 mink. Han har foreløbig ikke tænkt sig at aflive dem.

Ifølge mediet er der cirka 5000 levende mink tilbage i landet, selv om det nu er ulovligt.

Hvis styrelsen ikke hører yderligere fra minkavlerne, får de et brev mandag. I brevet vil det fremgå, at de har nogle dage til at sende dokumentation for, at de har aflivet deres mink.

- Hvis vores formodning holder stik, har vi en forventning om, de afliver dem.

- Gør de ikke det, og modtager vi ikke dokumentationen, så kontakter vi dem igen, og ellers skal vi ud på farmen for at kigge på, om der stadig er mink.

- Det kræver dog en retskendelse. Men jeg forventer nu ikke, at vi kommer dertil, siger Hanne Larsen.

Det er i sidste ende myndighederne, der vil tvangsaflive avlernes mink, hvis det ikke sker.

Loven om et midlertidigt forbud mod mink gælder indtil 31. december i år. Ifølge loven kan man straffes med fængsel i op til seks måneder, hvis man bryder den.

Regeringens beslutning skyldtes, at der var fundet mutationer af covid-19, som man mener, kunne true en vaccine. Der var dog på det tidspunkt ikke lovhjemmel til at kræve landets mink slået ned.

Siden blev loven, der forbyder hold af mink i Danmark, vedtaget 21. december.

Der er endnu ikke en politisk aftale på plads om kompensation til minkavlerne.

/ritzau/