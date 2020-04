Nu skal gravide testes for coronavirus inden fødslen

Gravide skal fremover testes for coronavirus ved ankomsten til hospitalet, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Alle gravide skal fremover testes for coronavirus, hvis de skal føde på et hospital.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen, der har ændret sine retningslinjer for test af gravide.

Rent praktisk vil ændringen betyde, at de gravide vil blive testet for coronavirus, når de ankommer til hospitalet.

- I tråd med vores generelle retningslinje for test af patienter, der skal være indlagt i mere end 24 timer, skal alle fødende nu også testes, siger centerchef i Sundhedsstyrelsen Camilla Rathcke.

- Langt de fleste fødende vil komme hjem inden for 24 timer, men nogle vil forblive indlagt, og her vil det være relevant at vide, om den fødende er smittet med Covid-19.

- Dette er for at sikre mod smittespredning på sygehuset – både blandt personalet men især også blandt de indlagte patienter, siger hun i en kommentar.

Til gengæld skal den gravides partner eller andre pårørende, der er med ved fødslen, ikke testes, hvis de ikke har symptomer for coronavirus.

Hvis en kæreste eller ægtefælle har symptomer, skal vedkommende testes, men det er i tråd med de generelle retningslinjer - og altså ikke fordi deres partner skal føde.

Hjemmefødsler har været sat på standby de seneste uger, men regionerne vil åbne for det igen fra 1. maj.

Det kræver dog, at der ikke er symptomer på coronavirus hos den gravide og partneren.

Det er cirka tre procent af alle fødsler, der sker i hjemmet.

/ritzau/