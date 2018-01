Nu skal mennesker til at spise græs

Danske forskere har fundet metode til at udvinde protein fra græs. Det kan bidrage til at mætte klodens voksende befolkning. Græssmagen skal blot camoufleres.

Om få år bliver det måske almindeligt at spise græs - ikke kun for køer, men også for mennesker på denne klode.

I hvert fald har forskere fra DTU Fødevareinstituttet sammen med kolleger fra Aarhus Universitets afdeling i Foulum udviklet en metode til at udvinde protein fra græs.

Derved kan græsset bruges som protein i fødevarer. Sammensætningen af aminosyrer ligner den, der findes i proteinkilder som soja, æg og valle.