Nu skal stående bar- og restaurantgæster bære mundbind

I 18 kommuner skal stående gæster på barer og restauranter og ansatte med kundekontakt nu bære mundbind.

Ved midnat trådte en ny bekendtgørelse om krav om mundbind på serveringssteder i hovedstadsområdet og Odense i kraft.

De nye regler betyder, at gæster foreløbigt frem til 1. oktober skal have mundbind på indenfor på barer og restauranter. Dog kun når de står op. Ikke når de sidder ned.

Bekendtgørelsen er offentliggjort af Sundheds- og Ældreministeriet på Retsinformation.dk.

Også ansatte med kundekontakt skal have mundbind på.

Restriktionerne, der ikke gælder for børn under 12 år, er indført for at forebygge og inddæmme smitten med coronavirus.

Fra torsdag gælder det også, at restauranter, barer og caféer de næste to uger skal lukke klokken 22.00 i stedet for til midnat som hidtil. Også hvis der er tale om private arrangementer på restaurationerne.

Onsdag opfordrede statsminister Mette Frederiksen (S) de unge til at skrue ned for festerne for at forhindre smitte.

- I det næste stykke tid bør I skrue ned for festerne. Alle skal overholde retningslinjerne, og vi skal alle sammen tænke over, at vi ikke ses med for mange mennesker for tæt på, sagde hun i en tale under et møde i Grønt Erhvervsforum.

Statsministeren gjorde det samtidig klart, at smitten ikke kun er for høj i Storkøbenhavn og blandt de unge.

Smitten er således til stede i alle aldersgrupper og i de fleste dele af landet.

- Vi har nu mere end 50 kommuner, som er over bekymringsgrænsen på 20 smittede per 100.00 indbyggere, sagde statsministeren.

Regeringen råder derfor til, at også private fester i hjemmene slutter klokken 22.00.

Tidligere onsdag opfordrede faglig direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak til, at man i efteråret begrænser antallet af personer, man ses med, til fem eller ti.

De nye regler om krav om mundbind på serveringssteder gælder i kommunerne Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Odense, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

