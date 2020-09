Nu skal store butikker have opsynspersonale for at undgå coronakø

Nye regler pålægger butikker, storcentre og varehuse over 2000 kvadratmeter at have opsynspersonale.

En venlig reminder om at huske håndsprit og at undgå at stimle sammen i køer.

Det kan man blive mødt af fra en butiksansat på den næste indkøbstur i supermarkedet.

Fredag træder nemlig en ny regel i kraft, som pålægger store butikker, storcentre og varehuse i detailhandlen at have opsynspersonale. De skal sikre, at anbefalingerne i forhold til coronavirus bliver overholdt.

Reglen gælder for butikker over 2000 kvadratmeter. Hos Coop betyder det, at man i 70 af sine 1000 butikker har opsynspersonale. Det vil være i Kvickly og de store Superbrugsen-butikker.

- Opsynspersonen vil gå rundt ved indgangen og have til opgave at vejlede os alle sammen i at huske at bruge håndsprit og ikke klumpe sammen, siger Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef i Coop.

Lars Aarup vurderer, at der især om eftermiddagen kan være behov for at guide kunderne, men at det umiddelbart ikke giver mening i hele åbningstiden.

- På nogle tidspunkter af dagen kan man godt opleve sammenklumpning i butikkerne - for eksempel i skolernes frikvarterer eller om eftermiddagen mmelm 15 og 18.

- Det er måske lidt et overkill, at vi skal have en opsynsperson i hele åbningstiden, når det primært er om eftermiddagen, at behovet er der, men vi lever selvfølgelig op til myndighedernes krav, siger han.

Kravet om opsynspersonale er en af de restriktioner, som blev indført i sidste uge af regeringen for at bremse stigningen i smitten med coronavirus.

Ud over kravet er myndighedernes anbefaling, at indkøbene skal foretages af et familiemedlem ad gangen.

- Kunderne kan hjælpe os alle sammen, hvis man kun handler enkeltvis, som vi så det i foråret, og ikke gør det til en familieudflugt at tage ud at handle, siger Lars Aarup.

