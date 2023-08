Nu er Trump tiltalt i den største sag mod ham. Den handler om sammensværgelse og stormløb

Godmorgen. Morgensamling kommer i dag vidt omkring i mediebilledet og ser både på ny tiltale mod Donald Trump, forbud mod koranafbrænding, forældres skærmtid og en flot dansk rekord.

Trump er tiltalt i den største af sagerne mod ham

Vi lægger ud i USA, hvor den tidligere præsident Donald Trump har fået endnu et anklageskrift i hånden. Der er dog tale om den suverænt største af sagerne mod den republikanske præsidentkandidat. Han tiltales ifølge Ritzau for i alt fire forhold, som handler om sammensværgelse i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2020 og stormløbet på Kongressen i samme anledning.

Jack Smith, der er særlig anklager i sagen, vil forsøge at sørge for en hurtig rettergang.

Sagens dommer har erfaring med andre sager, der relaterer sig til uroen i kølvandet på præsidentvalget i 2020 og har ifølge amerikanske medier uddelt nogle af de hårdeste straffe til personer, der var tiltalt for deres handlinger under stormløbet på Kongressen 6. januar 2021.

Professorer: ”Juridiske værktøj” bliver en afart af den gamle blasfemiparagraf

Herhjemme er det koranafbrændinger, som fylder dagsordenen. Regeringen vil standse disse handlinger med et et ”juridisk værktøj”, som ifølge professor i forfatningsret vil blive en afart af den afskaffede blasfemiparagraf. Den havde i praksis en meget snæver anvendelse og kunne blandt andet ikke bruges til at rejse tiltale i sagen om Muhammed-tegningerne. Men den kan til gengæld anvendes i den aktuelle situation, påpeger professorer i dagens avis.

Her finder man også et indlæg af en tidligere biskop, som mener, at koranafbrændinger måske stadig skal være tilladte, men er dumme, krænkende og skadelige for mange. Herunder kristne andre steder i verden.

Daginstitutioner opdrager forældre i skærmtid

Vi bliver i ønsker om forbud, denne gang handler det om skærme. For regeringen vil som bekendt hjælpe helt små børn i dagtilbud væk fra de skadelige skærme med lovændring. Men hvad med deres forældre, som skal være forbilleder for de små? De fleste dagtilbud i landets to største byer har tiltag, der skal gribe ind over for forældres brug af skærme, når de afleverer og henter deres børn. Det viser en rundspørge, man kan læse om i Politiken.

Lizette Risgaard afviser at have gramset på nogen

I morgen bliver forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) måske klogere på den skandalesag, der ramte organisationen tidligere på året og betød, at FH står uden formand for tiden.

I april stod flere personer frem og fortalte, at de havde oplevet upassende berøringer fra daværende formand for FH Lizette Risgaard. Det endte med, at hun trak sig fra formandsposten. Siden da har der været tavst fra Risgaard. I et nyt interview med Finans siger hun, at hun ikke har "gramset på nogen" i forbindelse med tidligere anklager om upassende adfærd.

Advokatfirmaet Kromann Reumert er blevet bedt af FH om at undersøge krænkelsesanklagerne, der var rettet mod Lizette Risgaard. Konklusionerne fra Kromann Reumerts undersøgelse bliver præsenteret for FH's forretningsudvalg i morgen.

FH har indkaldt til ekstraordinær kongres 7. september, hvor en ny formand skal vælges. Endnu har ingen meldt sig som kandidat.

To korte nyheder

Pave Frans indleder i dag en fem-dages tur til Portugal, hvor der afholdes Verdensungdomsdag, der skal styrke unge katolikker i deres tro og forventes at samle op mod en million mennesker.

I dag er Jordens ressourcer opbrugt for 2023. Onsdag er det den såkaldte "Earth Overshoot Day", som markerer, at verdens lande siden årets begyndelse har brugt så mange ressourcer, som Jordens økosystemer kan nå at genskabe i løbet af 12 måneder. Verden har altså fisket så mange fisk, fældet så mange træer og brugt så meget vand, som naturen kan nå at skabe på et år.

Marsvinet Freja bliver optaget i Guinness rekordbog

Vi slutter af med en god historie fra vandet herhjemme. Marsvinet Freja er 28 år og dermed verdens ældste nulevende marsvin, og det giver en plads i Guinness rekordbog. Det oplyser turistattraktionen og forskningsinstituttet Fjord&Bælt, som har passet og plejet havpattedyret Freja i hendes bassiner siden 1997, ifølge Ritzau.

Marsvin lever i salte og brakke havområder, hvor der er tilstrækkelige føderessourcer af især fisk. (Arkivfoto). Foto: Erik Luntang/Ritzau Scanpix.

Freja er 28 år gammel, hvilket er meget ældre end andre marsvin. I naturen bliver kun fem procent af marsvinene ældre end 10 år.