Nu tager 11 af 12 navngivne kilder afstand fra Syrien-rapporter

Udlændingeminister Mattias Tesfaye sagde tirsdag, at han har tiltro til Udlændingestyrelsens vurdering.

Yderligere tre navngivne kilder, som er med i Udlændingestyrelsens to Syrien-rapporter, tager afstand fra indholdet i rapporterne.

Det skriver B.T.

Dermed er 11 af 12 kilder nu fremme med kritik af indholdet.

Omkring 500 syriske flygtninge står til at blive udvist af Danmark og sendt tilbage til Syriens hovedstad, Damaskus, fordi det vurderes, at det er sikkert.

Indholdet i rapporterne fra 2019 og 2020 bruges af Udlændingestyrelsen til at vurdere, at det er sikkert for syrere at rejse hjem, hvis de kommer fra Damaskus eller omegn.

- Vi fordømmer Danmarks beslutning om at sende syriske flygtninge retur under påskud af, at Syrien nu er sikkert, siger kilden Rami Abdurrahman, stifter af Syrian Observatory for Human Rights, ifølge B.T.

Tirsdag stod otte kilder fra rapporterne frem i en fælles udtalelse. Heri tog de afstand fra indholdet i rapporterne.

- Vi mener, at Danmarks politik om syriske flygtninge ikke afspejler de virkelige forhold, skrev kilderne i en fælles udtalelse ifølge B.T.

- Vi - analytikere, researchere og eksperter i syriske forhold - fordømmer på det stærkeste den danske regerings beslutning om at afvise midlertidig beskyttelse til syriske flygtninge fra Damaskus, stod der desuden.

Med kritik fra yderligere tre kilder står general Naji Numeir, leder af Syriens immigrationsmyndighed, nu tilbage som den eneste kilde, som vurderer, at syrere ikke risikerer at blive anholdt, forfulgt eller tortureret ved en retur til landet.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) gjorde det tirsdag klart, at han har tiltro til myndighedernes vurdering af sikkerhedssituationen i Syrien.

Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen. Nævnets formand, landsdommer Henrik Bloch Andersen, udtalte tirsdag blandt andet følgende:

- Den aktuelle debat om grundlaget for Udlændingestyrelsens fact finding rapporter forrykker, som jeg ser det, ikke grundlaget for nævnets afgørelser i sager om personer fra Syrien.

Det tilføjes desuden, at rapporterne kun udgør noget af grundlaget i forhold til at vurdere sikkerheden i Damaskus.

Regeringens støtteparti SF kalder ministeren i samråd om sagen. Et andet støtteparti Enhedslisten kræver en hasteforespørgselsdebat i Folketinget. Også regeringens tredje støtteparti De Radikale ser med alvor på sagen.

