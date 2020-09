Nu testes 50.000 hver dag - læger ønsker opgør med strategien

De praktiserende læger sander til i henvendelser om coronavirus. Alt for mange bliver testet uden grund.

De praktiserende læger er lagt ned af henvendelser om coronavirus, og det blokerer for borgere med symptomer på andre sygdomme.

Samtidig er der for lang ventetid på test og prøvesvar, fordi alt for mange i befolkningen bliver testet uden grund.

Sådan lyder det fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der mandag har sendt et brev til sundhedsminister Magnus Heunicke (S) med syv forslag til ændringer i teststrategien.

- De praktiserende læger er ved at sande til i henvendelser af patienter, der enten vil henvises til test eller har spørgsmål om coronavirus, siger Jonatan Schloss, der er direktør for PLO.

- Der er alenlange telefonkøer med syge personer, som ikke kan komme igennem telefonen.

- Vi kan være bekymret for, at det er patienter med symptomer for kræft eller hjertesygdomme eller patienter med psykiske lidelser, som opgiver at komme igennem, siger han.

PLO's forslag går blandt andet på, at borgere med lette symptomer fremover ikke skal henvises af lægen men selv bestille en test, og at myndighedernes coronahotline skal have flere ansatte.

Derudover mener PLO, at der skal gøres en indsats for at kommunikere til befolkningen, at der er for mange unødvendige test.

- Vi kan se, at der er mange test, fordi folk er nysgerrige eller søger tryghed, eller fordi arbejdspladser, skoler, fodboldklubber eller bryllupsarrangør ønsker det, uden at det har noget med konkret sygdom hos den enkelte at gøre.

- Når der er rigtig mange raske mennesker, som bliver testet, så spærrer de for de mennesker, som har brug for at blive testet og få svar på deres prøve lynhurtigt, siger Jonatan Schloss.

Han mener, at man kun skal testes, hvis man har symptomer, er nær kontakt til en smittet eller skal på sygehuset eller på plejehjem.

I sidste halvdel af september er der i gennemsnit blevet testet mere omkring 54.000 personer om dagen. Danmark er efter Luxembourg det land i EU, som tester mest per indbygger.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde i sidste uge, at i Danmark i oktober vil kunne teste 70.000 om dagen. Det er ikke løsningen, mener Jonatan Schloss.

- Vi kan se, at jo mere man skruer op for kapaciteten, jo mere stiger efterspørgslen efter test.

- Det er en gratis sundhedsydelse, hvor efterspørgslen er umættelig. Vi har ikke andre steder i sundhedsvæsenet, hvor man kan få en diagnostisk test uden grund.

- Det skattefinansierede sundhedsvæsen er bygget op på, at folk kun skal bruge det, når der er en sundhedsmæssig grund til det, siger Jonatan Schloss.

/ritzau/