Nu testes coronaprøver for mutationer som den britiske

Mandag er de første coronaprøver analyseret med en ny test - delta pcr - som påviser mutationer som B117.

En ny test, der kan hjælpe med at finde smittede med den britiske coronamutation, er mandag brugt på de første coronaprøver.

Det fortæller Anne-Marie Vangsted, som er direktør for Testcenter Danmark.

- Det nye er, at vi tager alle de prøver, der er positive, og laver en ny test for at se, om de har bestemte mutationer - heriblandt den engelske, siger hun.

Den britiske variant - B117 - vurderes at være 50-74 procent mere smitsom og ventes at være dominerende i Danmark i midten af februar.

Det har betydet, at restriktionerne i samfundet er blevet skærpet.

Udbredelse af den britiske mutation bliver allerede undersøgt. I øjeblikket udvælges de positive coronaprøver, som skal undersøges, dog ved tilfælde stikprøver.

Med den nye test bliver det derimod alle positive prøver, som skal screenes for, om de er en variant, der blandt andet kan være den britiske B117.

Det betyder, at det kan målrettes, hvilke prøver der efterfølgende undersøges for, om der konkret er tale om den britiske variant.

- Testen kan ikke identificere, om det er den britiske variant, men se, om det er en mutation, som har den samme ændring i spike-proteinet, siger Anne-Marie Vangsted.

Hun fortæller, at både den engelske variant, en rumænsk variant og minkvarianten har en sådan ændring.

- Vi bruger det i første omgang som screening. Så kan vi lave en helgenomsekventering for at se, hvilke af de tre det er, siger hun.

Alle prøver taget i samfundssporet skal køres igennem den nye test. Den sættes også op til prøver taget i sundhedssporet.

- Screeningen kan bruges direkte i forbindelse med smitteopsporing, hvor man kan reagere og vælge at lave ekstra foranstaltninger.

- Men det er ikke afklaret endnu, hvordan det skal bruges, siger Anne-Marie Vangsted.

Der er ikke noget, der tyder på, at B117 gør folk mere syge end andre varianter. Den smitter derimod mere.

En analyse fra Statens Serum Institut viste lørdag, at den var fundet i 0,9 procent af de knap 15.000 analyserede prøver.

Det reelle antal smittede med B117 vurderes dog at være cirka otte gange højere.

