Nu vender vejret: 18 grader og tordenbyger i weekenden

Lørdag og søndag er der risiko for regn- og tordenbyger især i de østlige egne, oplyser DMI.

Årets 12. sommerdag vil højst sandsynligt falde i dag fredag. I hvert fald set med meteorologiske øjne.

Det fortæller Mette Wagner, der er vagthavende ved DMI:

- Vi er vågnet op til endnu en smuk dag med fuld sol, der nærmest blænder i øjnene. Som det ser ud nu, vil der flere steder i landet komme temperaturer omkring de 25 grader, som er den meteorologiske grænse til sommer.

I løbet af eftermiddagen fredag er der dog risiko for, at højtliggende, tynde skyer kan sætte en dæmper for solaktiviteten.

- Men solen vil fortsat varme, selv om vi ikke kan se den, siger Mette Wagner.

Nord- og Vestjylland samt den nordvestlige del af Sjælland kan se frem til op mod 25 grader, mens temperaturerne i resten af landet vil være mellem 18 og 23 grader.

- Og så bliver fredag regnfri, påpeger Mette Wagner.

Det vender dog i weekenden.

Lørdag og søndag eftermiddag er der nemlig risiko for regn- og tordenbyger samt skyer, der vil dække for solen.

- Lige de to dage kommer der desværre en del mindre sol, end vi har set den seneste tid.

- Begge dage vil der være risiko for regn- og tordenbyger i de østlige egne. Nogle steder kraftigere end andre, men ikke noget med heldagsregn, fortæller DMI's vagthavende.

I Nordjylland vil der søndag komme en del sol, mens temperaturerne sniger sig op på sommerlige 27 grader.

Samtidig vil resten af landet opleve vekslende temperaturer på mellem 18 og 23 grader, mens der ud til kysterne vil være lidt køligere.

