Nul sigtelser for naturbrande startet af politisk valgtog

Arrangement for Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, var søndag årsag til flere naturbrande.

Der kommer ikke et retligt efterspil for en række naturbrande, som et damplokomotiv var skyld i søndag.

Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi mandag.

- Der vil ikke blive rejst sigtelse for noget, siger kommunikationskonsulent Anne Kirkegaard.

Et valgarrangement for Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, var årsag til, at damplokomotivet var på skinnerne.

Politikerne havde lejet toget, som i løbet af dagen kørte rundt i landsdelen med ordføreren og andre politikere. Bag sig har det efterladt ti anmeldelser om naturbrande.

- Det er formentlig gnister fra skorstenen på toget, der er årsagen, sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Henrik Nielsen til TV Midtvest søndag.

Damplokomotivet kørte klokken 08.30 søndag morgen fra Langå. Klokken 12.28 fik politiet ifølge Henrik Nielsen første anmeldelse af en brand.

Den var ved Dommerby og Højslev ved Skive. I alt brændte et naturområde på omkring 3000 kvadratmeter, skrev TV Midtvest.

Ifølge indsatslederen tog det 20-30 minutter at få branden under kontrol.

Den tiende anmeldelse kom klokken 17.53.

Kristian Pihl Lorentzen blev sidst på eftermiddagen opmærksom på, at gnister fra damplokomotivet var skyld i flere naturbrande.

- Det er ærgerligt, men jeg har ikke haft planer om at sætte ild til noget, sagde ordføreren til TV Midtvest.

Og striben af naturbrande får altså ikke konsekvenser i politimæssig forstand.

- Han har haft tilladelse til at køre med toget, siger Anne Kirkegaard til Ritzau.

Politiet har i sager om naturbrande mulighed for at rejse sigtelse for overtrædelse af beredskabsloven.

Ifølge beredskabsloven kan personer, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker med mere, straffes med bøde.

Kristian Pihl Lorentzen fører valgkamp for at blive genvalgt til Folketinget 5. juni.

