Nuuk kan blive en stjerne i Arktis

Grønlands økonomi er i vækst, og selvom problemerne er store, så er landet også et af de mest velfungerende samfund i Arktis. Den politiske debat om selvstændighed fylder meget, men økonomien og de store sociale problemer er den største barriere for drømmen om uafhængighed

”Lige nu mangler jeg tre tømrere og fem bygningsarbejdere, og det er bare lige, hvad jeg kan huske. Det betyder, at flere byggerier ikke kan nå at blive afsluttet inden vinteren. Mit firma har et stort problem. Vi mangler arbejdskraft.”

Den 49-årige direktør Martin Sandy Shalmi kører i en bordeaux-farvet firehjulstrækker på den brede vej, der fører ud af Nuuk centrum, mens han i et hæsblæsende tempo taler om en af Grønlands største udfordringer. Den cand.polit.-uddannede danske iværksætter har boet i Grønland i 25 år, og han har ikke tænkt sig at forlade den arktiske ø. I Nuuk driver han firmaet Xploration Services Greenland, der sætter lejre op for mineselskaber, som udforsker muligheden for at finde mineralrigdomme i Grønland. I Paamiut (tidligere Frederikshåb red.) i Sydgrønland står han for driften af en betoncentral med omkring 40 ansatte. Han ejer en vinhandel og arbejder på at overdrage bygninger og arealer i Paamiut til et firma, der vil sende grønlandsk vand til flygtninge i Nordafrika.

Toyotaen standser foran en industribygning i udkanten af Nuuk, der er et af de nyeste skud på stammen i iværksættereventyret. I to lokaler håndterer fire grønlændere iført blå kedeldragter og støvmasker maskinerne i et knuselaboratorium, som omdanner sten til granulat. Granulaten sendes til et canadisk laboratorium, der ud fra prøverne kan vurdere, om det er værd at satse på udvinding af nikkel.