Nuværende og kommende regler

I dag lukker et sogn, hvis samtlige tre nedenstående grænser overskrides:

* Hvis der er mere end 400 smittede per 100.000 borgere.

* Hvis positivprocenten er på 2,0 procent eller mere.

* Hvis der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

Regeringen foreslår, at to af de tre grænser for automatisk nedlukning ændres.

* Fremover skal der være flere end 500 smittede per 100.000 borgere i sognet den seneste uge.

* Positivprocenten skal være over 2,5 procent, før et sogn automatisk bliver lukket ned.

* Det skal fortsat være sådan, at et sogn lukker ned, hvis der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

* Skoler og institutioner uden smittetilfælde skal have lov til at genåbne, hvis et af tre nøgletal falder under grænseværdierne.

Kilde: Statens Serum Institut og DR.

/ritzau/