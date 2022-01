Ny ældrelov falder på tørt sted for Ældresagen

Bjarne Hastrup, direktør for Ældresagen, hæfter sig lørdag ved, at statsminister Mette Frederiksen (S) med forslaget om en ny ældrelov vil afbureaukratisere ældreområdet.

- Der er ingen tvivl om, at vi skal af med bureaukratiet, siger han.

Lørdag har statsministeren i sin nytårstale foreslået, at "den omfangsrige regulering og lovgivning på ældreområdet" bliver afskaffet. I det skal tavlen viskes ren, og der skal startes "helt forfra".

Det betyder en ny ældrelov, der er mere kort og hvor der er plads til mere valgfrihed og selvbestemmelse. Og netop selvbestemmelse for de ældre er væsentligt, siger Bjarne Hastrup.

- Det vigtigste er at give selvbestemmelse til svækkede ældre mennesker og deres pårørende i samarbejde med personalet.

Det beskriver han, som at den ældre og de ansatte i ældreplejen fra dag til dag kan vurdere, hvad der er af behov den pågældende dag, frem for at der skal udfyldes en masse papirer.

- De ender i et bjerg af bureaukrati, som ingen læser alligevel, siger Ældresagens direktør.

Men selv om Bjarne Hastrup ser glædeligt på, at statsministeren har valgt at prioritere ældreområdet i sin nytårstale, er det vigtigt, at politikerne følger det til dørs, siger han.

- Det er godt, at hun siger, at det skal være trygt for de ældre at få den hjælp, de har behov for. Det synes jeg, at hun og folketinget skal holdes op på.

Syv kommuner har tidligere fået muligheden for at blive fri for statslige regler på velfærdsområdet og selv tage styringen.

Det kan blive en mulighed for alle landets kommuner, siger statsministeren i sin tale.

Men det kræver mere end bare, at kommunerne får frie tøjler, mener Bjarne Hastrup.

- De største og fleste regler, der er udformet inden for de sidste 20 år har kommunerne selv lavet. Så det er utroligt vigtigt, at kommunerne får afbureaukratiseret sig selv, siger han.

/ritzau/