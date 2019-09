Ny aftale muliggør prisstigninger for pakker fra Kina

Der har været bred kritik af den nuværende postaftale for at give kinesiske firmaer en konkurrencefordel.

En ny international postaftale indgået i Genève vil gøre det muligt at hæve priserne for distribueringen af blandt andet kinesiske pakker sendt til Danmark.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Den tidligere postaftale har været bredt kritiseret for at skævvride konkurrencen mellem særligt danske netbutikker og kinesiske netbutikker.

Med aftalen bliver det nu muligt for PostNord at tage flere penge for at distribuere kinesiske pakker i Danmark, fortæller transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det er meget positivt, at det lykkedes at indgå en aftale, som alle landene i verdenspostforeningen (UPU, red.) bakker op om. Aftalen vil sikre, at PostNord Danmark kan se frem til en væsentlig forbedring af betalingen for modtagelse og omdeling af forsendelser fra andre lande; herunder også fra Kina.

- Det betyder, at virksomheden vil kunne mindske et betydeligt underskud på omdeling af især pakker fra andre lande, udtaler transportministeren i pressemeddelelsen.

Den nye aftale indfases over fem år fra næste år. Fra 2025 vil PostNord kunne kræve op til 70 procent af den indenlandske porto fra de kinesiske firmaer.

Hidtil har danske netvirksomheder ellers skullet betale betydeligt mere for at sende pakker indenlands, end kinesiske firmaer har skullet betale for at sende pakker fra Kina til Danmark.

Og den nye aftale vil i høj grad eliminere den konkurrencefordel, som de kinesiske netbutikker har haft, mener Dansk Erhverv.

- Vi havde naturligvis gerne set, at prisstigningen for de udenlandske e-handelsbutikker var sket endnu hurtigere, og at de tilladte takster var kommet helt op på 100 procent.

- Men set i lyset af, hvor forskellige interesser landene i UPU har haft, må vi sige, at det er et rigtig fint resultat, som transportministeren nu er kommet hjem med.

- I årevis har det ikke været muligt for alvor at gøre noget ved problemet. Nu sker der endelig noget, og det er vi meget glade for, udtaler Jakob Tietge, fagchef for forretningsservice i Dansk Erhverv, i en pressemeddelelse.

/ritzau/