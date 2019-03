Ny aftale om fremmedkrigeres pas kan gøre børn statsløse

Regeringen og DF vil nægte fremmedkrigeres børn dansk statsborgerskab. Det kan give problemer, mener ekspert.

Hvis en dansk statsborger, der er draget i krig for eksempelvis Islamisk Stat, får et barn på rejsen, skal barnet ikke fremover have dansk statsborgerskab.

Det fremgår af en ny aftale, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti torsdag.

Aftalen gælder også, hvis begge forældre er danske statsborgere, oplyser ministeriet. Dermed kan børn blive statsløse.

Men ifølge seniorforsker Eva Ersbøll ved Institut for Menneskerettigheder er det i strid med menneskerettighederne.

- Man kan ikke lade være med at give børn et dansk statsborgerskab, hvis de har to forældre, der er danske statsborgere, og barnet ikke får statsborgerskab i et andet land, siger hun.

De nye regler skal desuden gøre det muligt at fratage fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab administrativt. Det betyder, at der ikke er behov for, at der kommer en domstol ind over.

Ifølge Eva Ersbøll siger konventionerne ikke noget direkte om, hvorvidt man kan fratage statsborgerskabet administrativt.

Men spørgsmålet er, om fratagelsen karakteriseres som straf. Hvis den gør, skal det ske ved domstolene. Andet vil være forbudt, mener Eva Ersbøll.

Hvis den ikke gør, skal der være klar lovhjemmel, og der skal træffes konkrete afgørelser på grundlag af en hårfin afvejning.

- Derudover skal der, hvis man administrativ fratager statsborgerskabet, være mulighed for at få det prøvet ved en domstol eller en anden uafhængig instans, siger hun.

Selv om der er flertal for aftalen, afhænger de nye regler af, om der også er flertal for de skærpede regler efter folketingsvalget, hvor lovgivningen skal vedtages.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) vurderede sidste år, at mindst 150 personer siden 2012 er rejst fra Danmark til Syrien og Irak. Omkring en tredjedel er kommet retur til Danmark.

PET vurderede også, at "nogle udrejste kvinder har medbragt børn til konfliktzonen, og nogle har fået børn dernede".

Godt 40 voksne fremmedkrigere befinder sig stadig i konfliktzonen, og ti af dem er fængslet, oplyste Pape på et samråd onsdag. De er ikke alle danske statsborgere. Resten er i Danmark, rejst til andre lande eller blevet dræbt.

/ritzau/