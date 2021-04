Ny aftale om statsborgerskab rammer unge kriminelle hårdt

En betinget dom koster udlændinge mulighed for statsborgerskab. Forsvarer frygter, det er ude af proportioner.

Det bliver fremover sværere for udlændinge, der har begået også mindre forseelser at få statsborgerskab.

Men det kan være ude af proportioner, at en betinget dom fremover skal koste udlændinge muligheden for at få dansk pas. Det vurderer Kristan Mølgaard, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

- Jeg synes, det er en situation, som rammer nogle mennesker meget hårdt og for nogle meget begrænsede forseelser. Det kommer til at række meget langt ud i fremtiden og kan i mine øjne være disproportionalt.

- Man gør nettet absolut mere fintmasket i forhold til at lukke nogle igennem, siger han.

Der kan ikke tegnes en klar streg mellem, hvilke forbrydelser der fører til ubetingede domme - hvor man altså skal afsone straffen - og betingede domme.

Men inden det spørgsmåle bliver afgjort, vurderer dommeren den tiltaltes personlige forhold. Det er blandt andet, om personen er i arbejde eller under uddannelse, hvad ens familieforhold er, og om man er tidligere straffet.

- Og i situationer, hvor der ikke er tale om den mest alvorlige form for lovbruddet, siger Kristian Mølgaard.

Eva Ersbøll, der er seniorforsker emerita med fokus på blandt andet indfødsret hos Institut for Menneskerrettigheder, retter skarp kritik af den politiske aftale, som er indgået tirsdag mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

- Det kan ramme unge. Kriminalitet er i høj grad et ungdomsfænomen, som går over med alderen for rigtig mange. Men selv en betinget dom skal nu være en hindring. Det er helt ude af proportioner, synes jeg.

/ritzau/