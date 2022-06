Ny aftale sender to gymnasier under grænse for etnisk opdeling

Med de nye regler, der fra næste skoleår skal fordele gymnasieeleverne efter deres forældres indkomst, vil der ikke være en stor nedgang i antallet af gymnasier med mere end 30 procent elever med ikke-vestlig baggrund.

Det skriver Berlingske.

Ifølge avisen er der i dag 17 gymnasier, hvor 30 procent af eleverne ikke har en vestlig baggrund. Med de nye regler efter sommerferien vil det være 15 ifølge Børne- og Undervisningsministeriets egne tal.

Ser man på gymnasier, hvor 40 procent af eleverne har en ikkevestlig baggrund er faldet lidt større. Det vil gå fra 11 gymnasier til tre.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) understregede kort efter, at hun blev minister, at der ikke skulle være uddannelsesinstitutioner i Danmark med mere end 30 procent elever med ikke-vestlig baggrund, skriver Berlingske.

Hun siger til Berlingske, at man ikke er i mål endnu.

- Det handler om at få sat en bevægelse i gang, hvor vi får trukket de meget skæve gymnasier langt længere ned i procenter, så at sige. Og det synes, at vi kommer et sindssygt godt skridt med her, siger hun.

Flere rektorer på gymnasier i og omkring København kritiserer ellers aftalen.

Camilla Kofod, der er rektor på NEXT - Sydkysten Gymnasium i Ishøj, siger til Berlingske, at det er en meget stor reform for et meget lille fald.

Gitte Transbøl, som er rektor på Rysensteen Gymnasium i København, mener, at man burde have koncentreret sig om de få gymnasier frem for at involvere alle i Hovedstadsområdet, siger hun til Berlingske.

Men Pernille Rosenkrantz-Theil er ikke enig i, at det går ud over for mange gymnasier, siger hun til Berlingske.

Hun fremhæver, at det er relativt få gymnasier i og omkring Aarhus, Odense og København, som aftalen handler om.

/ritzau/