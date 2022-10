Ny aftale skal øge muligheder for unge uden uddannelse

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der skal føre penge til en række uddannelser med mangel på elever.

Det gælder blandt andet den forberedende grunduddannelse (FGU), der er målrettet unge under 25 år uden en uddannelse ud over folkeskolen eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

De skoler omfatter blandt andet de tidligere produktionsskoler og skal forberede de unge på voksenlivet.

- Vi har brug for, at den gruppe af unge, som har haft ret bumlede skoleforløb, får et solidt uddannelsestilbud, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

En tårnhøj beskæftigelse gør, at institutionerne er under pres, fordi der ikke er nok elever. Mange af dem er i arbejde.

Det er nærliggende at spørge ministeren, hvorfor man skal tilføre penge til uddannelser, der får færre elever.

- Grunden til, at vi uddanner unge mennesker, er, at vi har brug for så mange kvalifikationer som muligt. Vi har brug for, at unge mennesker uddanner sig. Ellers mister vi en hel uddannelsesgeneration, siger hun.

- Det er jo ikke sådan, at vi lukker alle uddannelsesinstitutioner, bare fordi der er mulighed for at få arbejde, siger hun.

Aftalen er indgået mellem regeringen (S), Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet.

Aftalen omfatter et tilskud på 170 millioner kroner til FGU i 2023.

/ritzau/