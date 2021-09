Ny aftale skal sende mere overskudsvarme ud i radiatorerne

Når kølediskene i supermarkederne kører, og datacentrenes servere behandler data, bliver der skabt varme.

I fremtiden skal en større del af den overskydende varme udnyttes til at varme radiatorer rundt om i danske hjem.

Det er hensigten med en ny bred aftale, som regeringen og en række partier har indgået.

- Det kan måske lyde mærkeligt, men køledisken i det lokale supermarked kan faktisk være med til at holde radiatoren varm, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det giver god og grøn mening at genbruge den varme, som apparater og anlæg skaber til at opvarme private hjem. Det sparer både ressourcer og hjælper klimaet.

Den nye aftale betyder, at leverandører af overskudsvarmen og fjernvarmeselskaberne fremover kan aftale en pris direkte med hinanden.

Det kræver dog, at de samlede udgifter til udnyttelsen af overskudsvarmen holdes under et fastsat prisloft for, hvor meget det vurderes at koste, hvis fjernvarmeselskabet skulle producere varmen på anden vis - for eksempel ved at investere i en varmepumpe.

Det skal give stabile rammer for regulering af prisen på overskudsvarme.

Samtidig bliver små virksomheder med en overskudsvarmekapacitet under 0,25 megawatt - det svarer til, at 10-25 husstande kan holdes varme på en kold vinterdag - fritaget for prisregulering.

Det kommer særligt overskudsvarme fra supermarkeder og mindre datacentre til gode.

Den nye aftale bliver kaldt "en kæmpe gevinst for klimaet" af Dansk Industri, der er landets største erhvervsorganisation.

Dansk Industri har før anslået, at yderligere op mod 128.000 énfamiliehuse kan blive opvarmet af overskudsvarme gennem fjernvarmenettet. Dermed skal der bruges mindre energi fra andre kilder som kul eller biomasse.

- Det er en kæmpe gevinst for klimaet. Det viser vejen til fremtidens grønne samfund, hvor produktionen af energi og forbruget er koblet sammen på en helt anden måde end i dag.

- På den måde får vi endnu flere grønne eksempler, som vi kan vise frem til resten af verden, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, i en pressemeddelelse.

Den nye aftale træder i kraft i 2022.

/ritzau/