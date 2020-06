Ny aftale stopper kommerciel træfældning i 32 danske skove

Partier er enige om, at øge antallet af urørte skove med et areal svarende til størrelsen på Fanø.

Det er slut med kommerciel træfældning i de 32 skove i Danmark, som er udpeget til urørte skove.

Det er et af hovedpunkterne i en aftale, som regeringen og aftalepartierne bag finansloven er blevet enige om.

Med aftalen fordeler partier de 20 millioner kroner, der øremærket til urørte skove på finansloven 2020.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Som en del af aftalen skal der desuden udlægges ny urørt skov i statens skove på minimum 6000 hektar - et areal svarende til størrelsen på Fanø.

- Vi står midt i en naturkrise, og der er brug for mere urørt skov og vild natur på naturens præmisser, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

- Vi er ikke i mål med at få stoppet naturkrisen endnu, men det er et stort grønt skridt i den rigtige retning.

Før den nye aftale kom i hus, ville de 10.200 hektar, som den tidligere regering har udpeget til urørt skov, først være helt fri for træfældning i 2066.

Men det fremrykkes nu til at træde i kraft allerede i år.

I løbet af året vil det desuden blive besluttet, hvilke nye områder der skal udpeges til ekstra urørt skov.

Indtil de nye områder er blevet udpeget, må der ikke fældes træer i de skove, der kan komme i betragtning til den nye udpegning.

- Den store krise, vores natur er i, bliver ikke løst med et snuptag, men det her er et vigtigt første skridt for den danske natur, siger Enhedslistens naturordfører, Mai Villadsen, i pressemeddelelsen.

- Med denne aftale stopper vi motorsavene, så nogle naturområder bliver vilde igen, og vi giver trængte sommerfugle, biller og larver deres levesteder tilbage.

I efteråret viste en rapport fra Københavns Universitet, at naturtilstanden i de danske skove var i dramatisk tilbagegang.

Blandt andet var mængden af dødt ved, som er vigtig for skovenes økosystem, på det laveste niveau i 15 år.

/ritzau/