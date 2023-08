Ny akuttelefon skal hjælpe danskere, der har ondt i sindet

Godmorgen, i dag kommer vi vidt omkring og skal blandt andet se på et historisk vendepunkt for den danske civilstand, som kan få store konsekvenser. Mere om det senere, for først skal vi høre om endnu et forslag fra regeringen, som i disse uger fremlægger et hav af store og små tiltag blandt andet i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger.

Regeringen melder nu ud, at den vil åbne en ny telefonlinje, som skal fungere som en psykiatrisk akuttelefon. Telefonlinjen skal være åben døgnet rundt hver dag. Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til Politiken.

Forslaget kommer efter flere tilfælde med personer, der har ringet forgæves til psykiatritelefoner. Eksempelvis forsøgte en 23-årig mand, der 3. juli sidste år skød, dræbte og sårede flere personer i storcenteret Field's, kort inden sit angreb at komme igennem til Psykiatrifondens ferielukkede krisetelefon.

Nu er der flere enlige end par i Danmark

I 2023 er der sket noget historisk herhjemme. For første gang i den tid, der er blevet ført statistik på området, er der flere personer, der lever alene i Danmark, end der er personer, der bo sammen med en partner. Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Kristeligt Dagblad.

Udviklingen har været undervejs længe og har flere forklaringer. Men at den nu er tippet, kan have stor betydning for en lang række parametre i samfundet, vurderer valgforsker og professor.

Christiansen ligner en ny FH-formand

Om en uge vælger Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ny formand. Den seneste uge har flere forbund ifølge Ritzau udtrykt deres støtte til Morten Skov Christiansen som ny formand, senest Danmarks Lærerforening. Mandag meddelte 3F, FOA og Dansk Metal, at de støtter ham, og i alt ti forbund står dermed bag Skov Christiansen. Han har dermed 203 af de 398 delegerede, der skal vælge formand på en ekstraordinær kongres torsdag 7. september.

Religiøse danskere lever længere og har færre indlæggelser

Tro kan bringe en langt. Og tror man på en gud, bliver livet endda længere. Der er i hvert fald en bemærkelsesværdig forskel på religiøse og ikke-religiøse, når det handler om dødelighed og antallet af hospitalsindlæggelser gennem livet. Det viser et nyt studie fra Syddansk Universitet ifølge Kristeligt Dagblad. Og særlig en tendens overrasker forskerne bag studiet.

Canada advarer LGBTQ+-personer mod at tage til USA

I Canada kommer regeringen med en opsigtvækkende advarsel til en gruppe af borgerne. LGBTQ+-personer bør undersøge, hvordan de eventuelt er omfattet af ny lovgivning i visse amerikanske delstater, før de krydser grænsen til USA. Sådan lyder det i en rejsevejledning udgivet af den canadiske regering ifølge Ritzau. Advarslen kommer i kølvandet på en række anti-LGBTQ+-demonstrationer i USA. Flere delstater har for nylig indført lovgivning, der indskrænker LGBTQ+-personers rettigheder.

Tre korte historier fra udlandet

Frankrig vil forbyde organisationen Civitas , som mener, at katolicismen skal genindføres som statsreligion i Frankrig, at abort skal forbydes, ægteskab for homoseksuelle skal afskaffes. Og jøders statsborgerskab skal ophæves.

, som mener, at katolicismen skal genindføres som statsreligion i Frankrig, at abort skal forbydes, ægteskab for homoseksuelle skal afskaffes. Og jøders statsborgerskab skal ophæves. Rusland indleder ikke en efterforskning af flystyrtet, der blandt andet kostede Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin livet. Det har Rusland oplyst til den brasilianske myndighed for efterforskning af fly, Cenipa.

af flystyrtet, der blandt andet kostede Wagner-lederen Jevgenij Prigozjin livet. Det har Rusland oplyst til den brasilianske myndighed for efterforskning af fly, Cenipa. I det vestlige Canada er der fundet op mod 100 nye formodede gravpladser med oprindeligt folk. Siden 2021 har man landet over fundet mere end 1300 grave i nærheden af kostskoler, der før i tiden var forbeholdt personer fra den oprindelige befolkning.

Tusindvis følger med i Olivers 3000 kilometer lange vandretur

Vi slutter af med at gå i en ung mands fodspor. Den 19-årige Oliver Hvam bruger sit sabatår på en lidt anden måde end de fleste. I juli tog den nyudklækkede student de første skridt fra barndomshjemmet i Odense med retning mod den kroatiske hovedstad Zagreb. En vandretur, der tager tre måneder og fører ham gennem i alt 12 forskellige lande.

Her ses Oliver krydse grænsen til Holland. Han deler oplevelser fra vandreturen på sin profil på TikTok. Foto: Privatfoto

Han er dog ikke helt alene. Hans første video om turen på det sociale medie TikTok er set over 180.000 gange, og siden er følgeskaren mangedoblet, skriver dr.dk.