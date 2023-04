Ny alliance går sammen i opgør med regeringen

Liberal Alliance, De Konservative og De Radikale danner en reformalliance, som vil afskaffe efterlønnen og Arne-pensionen.

Alliancen har til formål at presse og inspirere regeringen. Det skriver Berlingske.

- Derfor er det naturligt, at vi tre partier – der alle har et højere ambitionsniveau, hvad enten det handler om tilbagetrækning, udenlandsk arbejdskraft, personskat eller iværksætteri – går sammen, siger politisk leder Alex Vanopslagh (LA).

Alliancens centrale mål er at lave reformer, der skaffer mere arbejdskraft til både den offentlige og private sektor.

Den vil skaffe et provenu, som kan bruges på alt fra velfærd og klima til lavere skat og bedre rammevilkår for erhvervslivet.

De tre partier forestiller sig et "langvarigt" samarbejde, hvor de vil stå sammen og komme med fælles oplæg til forhandlinger.

Regeringen vil lægge ordningerne for seniorpension og Arne-pension sammen, så de samlet bliver forringet. Men det afviser de tre partier.

De foreslår i stedet, at man på anden vis finder arbejdsudbuddet, som er, når flere arbejder mere. Det skal ske ved at ændre på Arne-pensionen og efterlønnen. Står det til dem, skal begge ordninger helt afskaffes.

Partierne mener, at regeringen redder Socialdemokratiets prestigeprojekt i form af Arne-pensionen, og lader de nedslidte med varigt nedsat arbejdsevne betale regningen.

Politisk leder Martin Lidegaard (R) påpeger, at langt flere borgere er blevet tilkendt seniorpension end Arne-pension, at ordningen giver den højeste ydelse, og at den er målrettet nedslidte.

- Det er komplet uforståeligt, at regeringen vælger at skære på den ordning, som er mest fair, fleksibel og lige for alle for i stedet at bevare efterlønnen og Arne-pensionen, som tiden simpelthen er løbet fra, siger han til Berlingske.

Finansminister Nicolai Wammen (S) afviser kritikken af, at regeringen ikke er så ambitiøs, som den selv siger.

- Den her regering har sat et mål om at øge beskæftigelsen med yderligere 45.000 personer frem mod 2030, hvilket er et meget ambitiøst mål.

- Også i forhold til tidligere regeringer, herunder den som Liberal Alliance og De Konservative selv var en del af, siger han til Berlingske.

Han påpeger, at det – ud af de tre partier i "reformalliancen" – kun var De Radikale, der for nylig stemte for at afskaffe store bededag.

/ritzau/