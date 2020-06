Ny alliance vil indfri varmesektorens klimapotentiale

Et nyt samarbejde mellem industrigiganter, fagbevægelse og universitet skal være med til at sikre klimamål.

En række aktører i forsyningssektoren, industrien, fagbevægelsen og forskningsverdenen går sammen i en ny alliance for at sikre, at varmesektorens klimapotentiale bliver indfriet.

Det oplyser Dansk Fjernvarme i en pressemeddelelse onsdag aften.

Partnerskabet med navnet Grøn Varme Alliance omfatter blandt andre A.P. Møller Holding, Danfoss, Grundfos, 3F, Dansk Metal, Aalborg Universitet og Dansk Fjernvarme.

Alliancen skal være med til at sikre opfyldelsen af Danmarks klimamål.

- Grøn varme er helt fundamental for klimaindsatsen. Ved at styrke fjernvarmeinfrastrukturen kan vi koble sektorer som vores energiforsyning sammen med boligmassen, landbruget og transporten, så vi får ét stort energisystem, udtaler Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme, i meddelelsen.

- Vi har derfor taget initiativ til alliancen for at arbejde strategisk og målrettet for at bistå den store opgave, hvor Danmark skal være et foregangsland i den grønne omstilling, tilføjer han.

Meddelelsen om det nye samarbejde kommer, efter at et bredt flertal af Folketingets partier mandag indgik en klimaaftale på energi- og industriområdet.

Et af hovedpunkterne er en ambition om mere grøn varme i boligerne, så olie og gas bliver afløst af grøn fjernvarme og elektriske varmepumper i omkring 500.000 boliger.

