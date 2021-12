Ny biskop lovede et brag af en fest i 2022 ved indvielse

Aalborg Stift har søndag fået en ny biskop. Det er den 49-årige Thomas Reinholdt Rasmussen, der er blevet indviet i Bufolfi Kirke i Aalborg.

Han vandt valget som biskop for stiftet tilbage i oktober.

Dronning Margrethe skulle have deltaget i søndagens indvielse.

Men da den nye biskop har været nær kontakt til en person, der er testet positiv for covid-19, har hun og en række øvrige prominente gæster været nødt til at melde afbud. Det har Aalborg Stift bekræftet over for B.T.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til TV 2 Nord fortalte han inden indvielsen, at de seneste dage har været præget af uvished, da man afventede testsvarene. Hvis en test var positiv, kunne det have sat en stopper for planerne.

- Det har været en spændende oplevelse, men vi er i en organisation, hvor vi tror på Gud, så nu kører vi, sagde Thomas Reinholdt Rasmussen.

Han viste sig altså ikke at være smittet med covid-19.

Under bispevielsen benyttede den nye biskop blandt andet lejligheden til at takke flere.

- Først og fremmest så skal jeg sige tak til hendes majestæt dronningen for udnævnelsen og tak til ministeren (kultur- og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) for indstillingen, sagde han fra prædikestolen.

- Jeg skal også rette en stor tak til biskop Peter Skov-Jakobsen for bispevielsen her i dag, for talen og for de mange gode råd.

Peter Skov-Jakobsen er biskop i Københavns Stift.

- Vi har en fest til gode i Aalborg Stift. Den holder vi til foråret eller om sommeren, hvornår vi kan få plads, og tid er. Her vil vi holde et brag af en fest, sagde Thomas Reinholdt Rasmussen.

Fra ham lød det også, at stiftet er "et godt sted at være".

- Vi er sammen om det. Tak skal i alle sammen have. Tak til alle i Aalborg Stift.

Der er ti biskopper i Danmark - en i hvert stift - og en i Grønland. Det er stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer, der vælger den nye biskop.

Ifølge TV 2 Nord planlægges der i foråret 2022 en festgudstjeneste og fejring af den nye biskop.

Han er den 59. i rækken af biskopper i Aalborg Stift.

/ritzau/