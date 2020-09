Ny bog beskriver kupplaner i Dansk Folkeparti

Ifølge en ny bog planlagde Morten Messerschmidt at kuppe Kristian Thulesen Dahl for DF-leder.

Ifølge ny bog planlagde Morten Messerschmidt at "kuppe" Kristian Thulesen Dahl som formand i Dansk Folkeparti. Det skriver Ekstra Bladet og Avisen Danmark. Bogen er baseret på anonyme kilder.

Kristian Thulesen Dahl siger til Avisen Danmark, at situationen var mere nuanceret.

Ifølge uddrag af bogen i Avisen Danmark skulle Morten Messerschmidt efter sidste valg have holdt møder med folk på tomandshånd, hvor han har erklæret sig "klar til at gå efter" formanden Kristian Thulesen Dahl.

Om den episode i bogen siger Kristian Thulesen Dahl til Avisen Danmark:

- Jeg mener, at det er mere nuanceret, og derfor har jeg en overbevisning om, at vi kan klare tingene i fællesskab, fremfor at vi skal begynde sådan en kiggen tilbage og tage bogen for gode varer og begynde at slå ud efter hinanden.

/ritzau/