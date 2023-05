Ny boligskat snyder ugifte par for skatterabat ved dødsfald

Få dage før et flertal i Folketinget planlægger at vedtage en ny boligskat, viser det sig, at den rummer en hidtil ubeskrevet skattestigning, der rammer efter dødsfald.

Det skriver Jyllands-Posten.

Stigningen rammer ifølge avisen ugifte par, men ikke ægtefæller efter dødsfald.

Sagen handler om den såkaldte skatterabat, der indføres, når det nye system træder i kraft den 1. januar 2024.

Boligejerne er blevet lovet, at skatten vil falde for fire af fem ejerboliger.

For andre vil skatten stige. Disse boligejere vil dog få en skatterabat, så de kan fortsætte med at betale det samme som hidtil.

Men når boligen en dag sælges, forsvinder skatterabatten, og den nye ejer skal betale den nye, højere skat.

Det vil sige, at skatterabatten bortfalder ved ejerskifte, og det er her, at der ifølge Jyllands-Posten ligger en hund begravet i det nye system.

Det er nemlig kun ægtefæller, der får skatterabatten med, når den ene part dør, og boligen dermed overdrages til den efterladte. Samlevende par får ikke denne mulighed.

- En ejers ugifte samlevende vil ikke kunne overtage rabatten, hvis ejendommen efterfølgende overdrages til denne, står der i en bemærkning til lovforslaget.

Ifølge Jyllands-Posten vil det konkret komme til at koste de berørte boligejere tusindvis af kroner hvert år.

Adspurgt, om det er rimeligt, at samlevende ikke kan beholde rabatten, når ægtefæller kan, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) til avisen, at "der er nogle ting i det der, som man sagtens kan kigge på".

Venstre vil have forskelsbehandlingen drøftet i forligskredsen, mens Dansk Folkeparti kalder sagen "under al kritik".

