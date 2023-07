Ny dansk forskning: De fleste af os bliver ramt af psykisk sygdom

Et liv, der rammes af psykisk sygdom, hører til normalen og ikke sjældenheden, hvis man skal tro ny dansk forskning.

Den nye undersøgelse viser, at næsten alle vil blive ramt af psykisk sygdom på et tidspunkt i livet.

Ifølge overlæge og professor i psykiatri Lars Vedel Kessing, der har udgivet den nye undersøgelse, vil 82 procent af os komme i behandling for psykisk sygdom.

Det skriver Politiken.

Artiklen fortsætter under annoncen

I studiet er psykisk sygdom defineret, som at man på et tidspunkt i livet får en hospitalsdiagnose med psykisk lidelse, eller man kommer i behandling med psykofarmaka.

Psykofarmaka er medicin, der bruges mod psykiske lidelser. Det kan eksempelvis være antidepressiv medicin.

Tallet er så højt, at det næsten er svært at tro på. Det medgiver Lars Vedel Kessing, der er ansat på Psykiatrisk Center København og Københavns Universitets Institut for Klinisk Medicin.

Selv i samtaler med sine egne kolleger i psykiatrien lød reaktionen, at det ikke kunne passe.

Ifølge ham er det fordi, at det er helt nyt, at der er blevet lavet en undersøgelse af livstidsforekomsten af behandlet psykisk lidelse.

Derudover forklarer han det også med, at familie, venner eller kolleger, der har været ramt af psykisk sygdom, enten ikke har lyst til at fortælle om det, eller ikke kan huske det.

Artiklen fortsætter under annoncen

For selv om studiet viser, at fire ud af fem vil blive ramt af psykisk sygdom på et tidspunkt i livet, betyder det ikke, at det vil vare for evigt.

- For mange vil det kun være forbigående. Det kan være en depression, du får behandling for et halvt år, siger Lars Vedel Kessing til Politiken.

Det er en landsdækkende registerbaseret undersøgelse med halvanden million danskere, som befolkningen så ud fra 1995 til 2018, skriver Politiken.

Studiet er udgivet i det anerkendte amerikanske videnskabelige tidsskrift Jama Psychiatry sammen med danske og amerikanske kolleger til Lars Vedel Kessing.

/ritzau/