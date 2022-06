Ny dansk radar på Færøerne skal lukke overvågningshul

Det har længe været et dansk ønske at opstille luftvarslingsradar på Færøerne - særligt efter krig i Ukraine.

Der er i øjeblikket hul i overvågningen af det færøske luftrum, som Danmark og Færøerne nu er enige om at lukke ved at opstille en luftvarslingsradar.

Den danske forsvarsminister, Morten Bødskov (S), er på Færøerne torsdag og har underskrevet en aftale med landsstyremand i udenrigsanliggende, Jenis av Rana.

Der har tidligere være et radaranlæg på Færøerne, men det blev nedlagt i 2007. Det betyder, at der siden har været et hul i overvågningen af luftrummet over øgruppen.

Den nye radar ventes opført ved Sornfelli, hvor der tidligere var en radar. Det er endnu uvist hvornår.

I øjeblikket har forsvarsalliancen Nato ikke et klart billede af flytrafikken fra den nordlige del af Storbritannien, hen over Færøerne og Island og den sydøstlige del af Grønland.

- Der har været et hul, og det skal lukkes. Den nye sikkerhedspolitiske situation i Europa er også en væsentlig årsag til, at det er blevet mere aktuelt at få lukket det hul, har Morten Bødskov tidligere sagt med henvisning til krigen i Ukraine.

Radaranlægget er en del af den Arktis-pakke, som Folketingets partier blev enige om i februar. Her blev partierne også enige om, at Færøerne først skulle give grønt lys.

Flere færøske politikere fra Lagtinget, som er det færøske parlament, har følt, at beslutningen er blevet trukket ned over hovedet på dem.

Derfor har der også været stor debat i Lagtinget, og Morten Bødskov har måttet væbne sig med tålmodighed for at få svar på, om Færøerne ville nikke ja til en radar.

/ritzau/