Ny digital redaktionschef til Kristeligt Dagblad

Journalist Morten Frich flytter den 1. november fra Politiken til Kristeligt Dagblad for at blive avisens digitale redaktionschef. "Det er med stor glæde og ydmyghed, at jeg går til opgaven med at bidrage til at gøre det nemt, hurtigt og mere attraktivt for flere at bruge abonnementet digitalt,” siger han