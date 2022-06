Ny digitaliseringsstrategi skal lette livet for borgerne

Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2022 til 2025.

En digitaliseringsstrategi, der skal gøre det lettere "at være borger i et digitalt Danmark".

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen lægger digitaliseringsstrategien op til "en solid opgradering af den offentlige digitalisering".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Danmark skal fortsat være iført den digitale førertrøje. Digitalisering kan løfte kvaliteten af den offentlige service, frigøre arbejdskraft og accelerere den grønne omstilling.

- Samtidig med at vi bevarer et stærkt fokus på sikkerhed og ansvarlighed for at styrke tilliden til de offentlige digitale løsninger, siger ministeren.

/ritzau/