Ny EL-leder tordner mod S og højrefløjen: En eksistentiel trussel

Enhedslistens nye politiske ordfører, Pelle Dragsted, lægger ikke fingrene imellem, når han beskriver sin modstand mod Socialdemokratiets samarbejde med Venstre og Moderaterne.

- Det lyder måske dramatisk, indleder han på et pressemøde i forbindelse med Enhedslistens sommergruppemøde.

- Men jeg frygter virkelig, at hvis den alliance mellem socialdemokraterne og højrefløjen fortsætter, og bliver den nye normal, at så er det en eksistentiel trussel imod det Danmark, vi kender, og som jeg tror, at mange af os holder af.

Derfor er den "måske allervigtigste" opgave for Enhedslisten de kommende år at "skabe samling til venstre for socialdemokraterne".

- Vi skal skabe en progressiv alliance. Også med fagbevægelsen og klimabevægelsen, siger Pelle Dragsted.

Han mener, at Enhedslisten, SF og Alternativet skal udgøre en "håbets akse" i dansk politik.

- Vi skal overbevise mennesker i hele landet om, at de skal vise os den tillid, som socialdemokraterne har svigtet, siger Pelle Dragsted.

Tirsdag blev Pelle Dragsted valgt som ny politisk ordfører for Enhedslisten. Han har afløst Mai Villadsen, der er gået på barsel, og som ikke kan genopstille ved næste folketingsvalg på grund af Enhedslistens rotationsprincip.

/ritzau/