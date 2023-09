Ny Elon Musk-biografi: En visionær, men hensynsløs iværksætter

En visionær, men også hensynsløs iværksætter, som driver sine virksomheder ved at trække på modgang og smerte fra sin opvækst.

Det er billedet, som den amerikanske forfatter Walter Isaacson tegner af Elon Musk, i hans nye biografi.

Sådan lyder det fra Politikens anmelder, der giver bogen fire ud af seks stjerner.

Den nye biografi er på gaden tirsdag, og både i Danmark og i udlandet begynder anmeldelserne nu at dukke op.

- Isaacson beskriver Musk som en stor mand, der er lettere utilpas i sin egen krop, men fremstår som en profet, når han taler om det, han har været optaget af, siden han var ung: internettet, bæredygtig energi og rumrejser. Han er et menneske, der er gennemsyret af at være på en mission, skriver Politiken i deres anmeldelse.

Den nye biografi, med den sigende titel "Elon Musk", forsøger, ifølge The Washington Post, at forene tech-milliardærens fejl med hans præstationer.

- Walter Isaacsons biografi om milliardærentreprenøren skildrer et "mandebarn" med storslåede ambitioner og et ego, der matcher, skriver The New York Times om bogen.

Los Angeles Times' giver en lidt mere kritisk anmeldelse af bogen.

Her beskrives biografien, som den historie Elon Musk selv ville have fortalt.

- Han ville nok have udelukket en håndfuld af de pinlige detaljer, men intet her (i bogen red.) udfordrer ideen om, at Elon Musk er en helt, der tappert forsøger at redde menneskeheden fra de trusler, han ser vælte ned over os. Det er den bog, Musk selv ville have skrevet, skriver de.

Walter Isaacson skyggede Elon Musk i to år, før han skrev den 688-sider lange biografi.

Han har tidligere skrevet biografier om Albert Einstein, Benjamin Franklin og Steve Jobs.

/ritzau/