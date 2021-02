Ny epidemilov skal revideres allerede til efteråret

Allerede før den er vedtaget, er der politisk enighed om, at den ny epidemilov skal revideres, siger minister.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er åben over for at revidere den kommende epidemilov allerede til efteråret.

Det har flere partier ønsket, da en række spørgsmål er blevet rejst kort før den forventede vedtagelse tirsdag.

- Ja, selvfølgelig er jeg klar til det. Det er en meget vigtig lov, der skal kunne holde i lang tid. Det, vi har forhandlet på plads, er langt bedre end den hastelov, vi vedtog sidste år.

- Men der er ingen tvivl om, at vi skal høste erfaringer og justere den løbende, siger han.

Der er blevet stillet en række kritiske spørgsmål til den lov, der foreligger og forventes stemt igennem tirsdag. Det handler blandt andet om mulige besøgsforbud på plejehjem, elementer af tvang og databeskyttelse.

- Det er gavnlige og gode indvendinger, der er kommet. Så lad os lave nogle justeringer. Hverken regeringen eller Folketingets partier har et ønske om at overskride grænserne for privatlivets fred, siger Magnus Heunicke.

Flere partier har på grund af de usikkerheder og nye spørgsmål, der er rejst, krævet, at loven skal revideres allerede 15. oktober.

Den eksisterede epidemilov, der blev hastevedtaget i starten af sidste år, falder bort 1. marts. Derfor skal en ny vedtages.

- Det er klart, at der stadig er dele, vi skal have skruet på. Derfor er det klogt at bruge de næste måneder på at se, om der skal laves yderligere justeringer og lave en planlagt revision til efteråret, sagde sundhedsordfører for De Radikale Stinus Lindgreen til Jyllands-Posten tidligere mandag.

Magnus Heunicke mener ikke, at forslaget til en epidemilov har været dårligt bearbejdet, selv om der altså er opstået en række spørgsmål, uenigheder og nu en tvungen revision.

- Jeg glæder mig til at forlade hastelovsregimet og få en epidemilov, der er langt mere gennemarbejdet.

- På trods af den politiske diskussion synes jeg, at det er et godt sted at stå som regering, at vi har så bredt et flertal bag loven.

- Jeg anerkender fuldt ud, at der er ændringsforslag og et ønske om revision. Helt fint, det kan vi sagtens, siger han og forstsætter:

- Hvis det, vi gør her, viser sig, at være helt rigtigt, så er det få ting, der skal justeres. Er der steder, hvor vi er gået for langt i den ene eller anden retning, så lad os da ændre det. Det synes jeg, er rimeligt uproblematisk.

Epidemiloven er støttet af alle partier i Folketinget undtagen Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

/ritzau/