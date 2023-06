Ny EU-aftale skal mindske sorte penge tjent på kryptovaluta

En ny aftale mellem EU-landene skal forhindre skattesnyd, når der handles med kryptovaluta og e-penge.

Det siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

- Der er i dag en risiko for, at man bruger kryptoaktiver som et tilflugtssted, fordi man ikke udveksler oplysninger mellem EU-landene, siger han.

- Det hul bliver lukket, fordi vi nu skal udveksle oplysninger. Med det sikrer vi, at man kan se, hvilke transaktioner og valuta der ligger rundt omkring. Dermed kan vi også sørge for, at det bliver beskattet rigtigt.

Den nye aftale forpligter udbydere af eksempelvis bitcoin til at indberette oplysninger om de enkelte kunders transaktioner til de nationale skattemyndigheder.

Herefter skal oplysningerne automatisk udveksles mellem medlemslandene.

Reglerne kommer til at gælde alle udbydere af kryptoaktiver og e-penge, oplyser Skatteministeriet.

Som udgangspunkt indgår gevinster fra handel med kryptovaluta i ens personlige indkomst. Derfor beskattes den som løn.

Hvis man taber penge på handlerne, kan man få fradrag for 26 procent af tabet. Det oplyser Skat på sin hjemmeside.

Kryptovaluta er en digital valuta, som fungerer uafhængigt af eksempelvis banker og stater.

Blandt andet derfor har det været vanskeligt for de enkelte lande at få et overblik over en persons kryptohandler, mener Jeppe Bruus.

Spørgsmål: Kan vi regne med, at det ikke længere vil være muligt at bruge kryptovaluta som et tilflugtssted fremover?

- Det vil i hvert fald mindske risikoen, siger Jeppe Bruus.

- Vi vil undgå, at folk søger tilflugt i det ene land uden at vise, hvad de har af aktiviteter i det andet land. Og det vil gøre det meget nemmere for EU-landene at beskatte det rigtigt.

Aftalen bliver formelt vedtaget efter en høring i Europa-Parlamentet. Herefter har medlemslandene indtil udgangen af 2025 til at implementere reglerne i den nationale lovgivning.

EU-landene er forpligtede til at indføre sanktioner, hvis man ikke overholder reglerne om indberetning. Det kan eksempelvis være en bødestraf.

