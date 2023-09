Ny EU-lovgivning skal give virksomheder og forbrugere mere frihed

Seks tech-giganter og nogle af deres tjenester skal indordne sig ny EU-lovgivning, som blandt andet har til formål at give flere muligheder og mere frihed til forbrugerne og virksomheder, der bruger selskabernes tjenester.

Det skriver EU-Kommissionen i en pressemeddelelse.

Det er virksomhederne Apple, Microsoft, Amazon, selskabet bag TikTok, Meta og Googles moderselskab, der står for skud, når Digital Markets Act træder i kraft 6. marts 2024.

Det vil potentielt give mulighed for, at man kan kommunikere på tværs af Apples iMessage og Metas Messenger, oplyser en ledende embedsmand onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derudover skal det gøre det muligt for nye spillere at komme ind på markedet, når det kommer til at betale med sin smartphone i fysiske butikker.

En embedsmand fortæller, at det kan gøre det billigere for banker, når man kan bruge en anden udbyder end eksempelvis Apple Pay.

Det skal også være nemmere for appudviklere at lave software, som er på lige fod med de indbyggede apps i smartphones i forhold til funktionalitet.

EU-Kommissionen har i forbindelse med lovgivningen kategoriseret de store selskaber som ”gatekeepers” og udvalgt 22 tjenester, der skal renoveres i takt med, at den nye lovgivning træder i kraft.

/ritzau/