Ny forbedring af Sundhedsplatformen udskydes tre måneder

Overlægeforeningen ærgrer sig, men er ikke overrasket over, at ny opdatering af omstridt it-system udskydes.

En ny opdatering af det udskældte it-system Sundhedsplatformen bliver udskudt tre måneder, så den først er klar i februar næste år.

Det oplyser Region Hovedstaden og Region Sjælland i en pressemeddelelse. I opdateringen var nogle forbedringer af Sundhedsplatformen, og de bliver derfor forsinket.

Selv om opdateringen af Sundhedsplatformen nu bliver udskudt tre måneder, så vil der ifølge regionerne fortsat blive lavet justeringer og forbedringer i systemet løbende.

Regionsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) beklager i pressemeddelelsen forsinkelsen, der skyldes, at Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner i løbet af sommerferien besluttede at udskyde opdateringen af landspatientregistret (LPR3) til 2019.

- Det er rigtig ærgerligt, at de lovede forbedringer for personalet ude på hospitalerne nu bliver forsinket. Konsekvensen af udskydelsen af LPR3 er, at forbedringerne til Sundhedsplatformen desværre også må udskydes. Men andre forbedringer kan gennemføres og endda fremrykkes, siger hun.

Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, ærgrer sig.

- På den ene side er det ærgerligt, at den er blevet forsinket, fordi der skulle komme en del forbedringer med.

- Omvendt kommer det ikke som nogen overraskelse, fordi man meldte ud, at man ville opdatere de to (Sundhedsplatformen og landspatientregistret, red.) sammen, siger hun.

Hun håber på, at den ekstra tid vil blive brugt til at få systemet ordentligt op at køre.

- Vi har klare forventninger om, at den proces, der kommer tre måneder senere er ordentlig velforberedt, siger hun og tilføjer:

- Vi har hørt, at opdateringen vil give en del forbedringer af de mange ting, som vi har kritiseret undervejs.

Foreningen har blandt andet kritiseret, at patienter kan risikere ikke at få den rigtige medicin.

