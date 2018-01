Ny slags værgemål kan sikre handicappedes stemmeret

I dag afslog Højesteret fire psykisk handicappedes krav om stemmeret. Institut for Menneskerettigheder foreslår, at politikerne nu ændrer loven, så de 2000 danskere, der på grund af psykiske handicap ikke er i stand til at styre en økonomi, sikres retten til at stemme

Omkring 2000 danskere er frataget deres stemmeret til Folketinget, fordi de på grund af psykiske lidelser ikke kan passe deres økonomi og derfor har brug for en økonomisk værge. Det er et menneskeretligt problem, at en gruppe mennesker med handicap på den måde fratages retten til at deltage i demokratiet. Folketinget bør derfor ændre loven, så personer under såkaldt værgemål får ret til at stemme, men stadig er beskyttet mod at havne i økonomisk uføre.