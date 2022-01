Ny formand valgt: Morten Messerschmidt vandt som iscenesætteren

Politik er et teater. Det bestemmer samfundets indretning på alle niveauer, men ofte afgøres politik ikke af meningsforskelle, men af politikernes evne til at iscenesætte sig selv. Således også det stormomsuste formandsvalg i Dansk Folkeparti.

Søndag blev 41-årige Morten Messerschmidt valgt til ny partiformand efter en hård og opslidende magtkamp med de øvrige kandidater, Merete Dea Larsen og især med Martin Henriksen. Han vandt sikkert i første afstemningsrunde med 499 stemmer mod Martin Henriksens 219 og Merete Dea Larsens 104.

Men hvem er han, Morten Messerschmidt? Det arrogante rodehoved, der hverken kunne styre Melds og Felds pengesager i EU eller blot lede den fire personer store partigruppe i parlamentet? Den magtbegærlige alliancemager, der ikke kunne vente på at få væltet den hidtidige formand, som hans modstandere har pointeret? Eller den knivskarpe debattør og hjælpsomme politiker, der kan tale med hvem som helst på gaden, som hans tilhængere, særlig i Dansk Folkepartis Ungdom, DFU, har fremhævet på sociale medier under mærket ”mennesketmorten”?

Begge sider har fat i dele af sandheden. Men når det trods den store interne modstand lykkedes ham at opfylde sin formandsdrøm, skal forklaringen søges et andet sted end i analysen af hans sind og intellekt. Det handler om, at han bedre end sine konkurrenter har forstået, at moderne politik er et teater, hvor de bedste skuespillere får de største roller, ja, måske endda ender som instruktør og iscenesætter.

Da Morten Messerschmidt som ung politiker i 2008 skulle til FN-møde i New York, købte han den legendariske, italienske Borsalino-hat, han siden er blevet kendt for at gå med. Selv har han forklaret til Berlingske, at formålet var som ung og ukendt at fremstå ældre over for politiske kolleger. Han kunne ikke drømme om at gå med en amerikansk kasket, det ville efter hans mening være udtryk for et dannelsestab.

I dag er han kendt ikke bare for sin hat, men også for sin hang til opera, østers, god italiensk rødvin, velpressede habitter og sin let aristokratiske sprogtone. Ofte er det blevet sagt, at han er en gammel mand i en alt for ung krop. Siden 2007 har han dannet par med den 22 år ældre bakkesangerinde Dot Wesman, dog afbrudt i et år efter 2015, da hun mistede sin datter i en alvorlig trafikulykke.

Selv mistede han i 2019 sin søster Line, der blev dræbt af sin samlever ved et brutalt knivstikkeri. Han har siden overtaget rollen som værge for hendes to ældste børn, og han har ladet sig interviewe om sagen, med egne ord for at få andre til at inspirere andre til at bryde ud af voldelige forhold i tide.

At moderne politikere inddrager offentligheden i personlige tragedier er ikke usædvanligt, men de gør det sjældent, uden at motivet kan drages i tvivl.

Interviews af den type i bedste sendetid er som regel med til at understrege politikerens menneskelige side, men Morten Messerschmidt har som nævnt ofte efterladt et billede af sig selv som arrogant og ufølsom. Skarpest aftegnet, når han ikke selv har instrueret, hvordan budskaberne skulle ud i offentligheden. Som da han på en lækket lydfil fra et internt gruppemøde betegnede Nye Borgerliges leder Pernille Vermund som en ”førsteklasses led kælling” og ”gimpen fra Helsingør”. Men også i åbne interviews er han kommet galt afsted, som da han i 2015 i Berlingske omtalte sin partifælle i Europaparlamentet den dengang 50-årige Rikke Karlson som ”en lidt forvirret pige, der kommer fra Rebild til Bruxelles”. Et andet tidligere parlamentsmedlem, dengang 64-årige Anna Rosbach, blev i 2014 kaldt ”en lille forskruet pige.” Tættere på nutiden fik han i efteråret 2020 i et debatprogram på dr1 sagt til en ung klimaaktivist, at »du skal slet ikke udtrykke dig demokratisk, du skal gå i skole, og så skal du vente, til du bliver 18 år.” Derefter lukkede studieværten for hans mikrofon.

At det sidste ikke var en fortalelse, blev understreget af, at Morten Messerschmidt siden gjorde mikrofonlukningen til en sag om dr-journalisternes politiske slagside. Om at hans ytringsfrihed var blevet knægtet. Det er i virkeligheden et godt eksempel på, hvor bevidst han er om brugen af medierne.

Ideologisk og teologisk begyndte han sin politiske karriere som liberalist og ateist, det sidste under kraftig indflydelse af Mogens Camre, der var hans mentor i begyndelsen af 2000’erne. Senere overtog fætrene pastor Søren Krarup og pastor Jesper Langballe den rolle, da han bekendte sig som kristen. Typisk for ham bad han Søren Krarup om en liste med teologisk litteratur, som han også fik læst fra ende til anden.

At han er flittig har ingen kunnet eller villet bestride.

Det paradoksale er, at Morten Messerschmidts selviscenesættelse på mange måder er selve antitesen til Dansk Folkeparti – som en ufolkelig, aristokratisk og elitær levemand. Dansk Folkepartis vælgere går mindst i kirke blandt alle partiers vælgere, de har som regel hverken sommerhus i Nordsjælland eller falder i svime over dyr mad og fine vine. Man kan så hæfte sig ved, at det på sin vis ikke er noget nyt for en leder af partiet. Pia Kjærsgaard markedsførte sig i mange år med sin fortid som hjemmehjælper, men hun bor i en fin villa i Gentofte. Kristian Thulesen Dahl har jævnligt koketteret med sit nære tilhørsforhold til Midtjylland, med sin begejstring for flæskesteg og med at være en stor fan af engelske fodboldhold Liverpool FC. Ingen af delene ændrer dog ved, at med sin uddannelse som cand. merc. jur. og 27 år som professionel politiker befinder sig forholdsvis langt fra den gennemsnitlige DF-vælgers uddannelses- og jobforhold.

Men partiets historie viser også, at det misforhold på ingen måde står i vejen for at tiltrække vælgere. Dansk Folkeparti fik sit hidtil bedste valg under Kristian Thulesens Dahls formandskab i 2015.

Det er Morten Messerschmidt fuldstændig klar over. Selv fik han som bekendt 465.758 personlige stemmer ved Europa-parlamentsvalget i 2014, det højeste personlige stemmetal nogen dansk europapolitiker har opnået.

Steg den succes ham til hovedet? Var det derfor, han ragede uklar med flere af sine partifæller i parlamentet, og siden hen fik Meld- og Feldsagen og svindel for knapt 100.000 kroner på halsen?

Det vil han aldrig selv skrive under på, og i det hele taget falder det ham ikke let at få øje på egne fejl, ej heller i den forgangne valgkamp. I sin tale til de delegerede fik han ganske vist sagt, at han skulle være den første til at erkende, at han har begået fejl. Det ville imidlertid være synd at sige, at erkendelsen blev brugt til den store anger. Næ, pointen var, at alle begår fejl, og at man skal lære af sine fejl. Det har han gjort, hvorfor han godt tør sige, at han er et bedre menneske i dag, end han var, da han blev valgt første gang.

Som parti har Dansk Folkeparti også efter hans mening begået fejl, nemlig blandt andet ved at undlade at gå i regering efter valget i 2015, og ved at undlade at vælte Løkke-regeringen på Marrakech-erklæringen. Uvenligt vurderet var det på det ekstraordinære årsmøde stadig svært at høre nogen dybfølt personlig erkendelse af, hvad han kunne og burde have gjort anderledes undervejs i valgkampen.

En sådan erkendelse ville også have passet dårligt til hans manuskript om sig selv som politiker. Som han skrev i sin valgfolder op til valget søndag:

”Jeg har aldrig skånet mig selv. Derfor har jeg også oplevet modstand. Men jeg har også været med til at opnå de største sejre for Dansk Folkeparti. For modstand gør stærk og giver erfaring til at stå igennem de svære tider.”

Dem kan der nok blive en del af, selv om han foreløbig nu har fået opbakning fra flertallet i sit parti.