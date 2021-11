Ny forskning: Babyduft gør kvinder mere aggressive - og mænd mindre

Et stof, som babyerudskiller, ser ud til at virke forskelligt på mænd og kvinder

Duftstoffer er dyreverdenens usynlige kommunikationsform. Sommerfugle, biller og andre insekter bruger duftstoffer til at finde hinanden over flere kilometers afstand, myrer bruger det til at finde vej til og fra myretuen, og de fleste pattedyr bruger det til at afmærke deres territorier og vurdere partnere. Men hvilke duftmolekyler, vi mennesker udsender, og præcis hvordan de påvirker vores adfærd, har videnskaben i flere år kæmpet med at forstå.